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Вильфанд объяснил, когда водителям в Москве нужно менять резину на автомобилях

Лейла Алиева

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Вильфанд объяснил, когда водителям в Москве нужно менять резину на автомобилях
Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Столичным автомобилистам лучше заменить резину на летнюю после 10 апреля, однако те, кто пользуется машиной только днем, могут сделать это уже сейчас. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд во вторник, 4 апреля.

— Если москвичи используют автомобиль только днем, то тогда, пожалуйста — резину уже можно менять. Но, если они выезжают на работу ранним утром, температура в это время ниже плюс пяти градусов, поэтому, если автомобилист целый день на машине, лучше повременить и поменять резину после 10 апреля, — пояснил он.

Вильфанд добавила, что при температуре ниже пяти градусов с отметкой «плюс» летняя резина теряет свои эластичные свойства, обеспечивающие надежное сцепление с дорогой, передает агентство городских новостей «Москва».

Приближается летний сезон. Многие автомобилисты начинают задумываться о смене зимних шин на летние. Что происходит на рынке шин в России, в какой момент необходимо заменить резину на машине и как не ошибиться при покупке нового комплекта — в материале «Вечерней Москвы».

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