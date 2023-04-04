Шойгу сообщил о передаче Минску комплекса «Искандер-М»

Фото: Минобороны РФ

Вооруженным силам Белоруссии передали оперативно-тактический ракетный комплекс «Искандер-М». Об этом во вторник, 4 апреля, сообщил министр обороны Российской Федерации Сергей Шойгу в ходе тематического селекторного совещания с руководящим составом ВС РФ.

«Искандер-М» способен использовать в том числе ракеты в ядерном исполнении.

— С 3 апреля на одном из российских полигонов начато обучение белорусских расчетов порядку применения ракетного комплекса для защиты Союзного государства, — приводит слова Шойгу РИА Новости.

Министр обороны России добавил, что высокоточные удары российских военнослужащих по военным объектам Украины нарушили производство ряда образцов вооружения, а также снабжение группировок ВСУ боеприпасами и топливом.

Производство обычных и высокоточных боеприпасов для нужд российской армии было кратно увеличено, сообщил Шойгу 1 апреля. Специалисты определили необходимые объемы производства и поставок вооружения, после чего взялись за увеличение выпуска. Это позволит выполнить поставленные перед российскими войсками задачи.