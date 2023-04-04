Песков назвал вступление Финляндии в НАТО посягательством на безопасность России

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Вступление Финляндии в НАТО является очередным обострением ситуации и посягательством на безопасность России. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

— В Кремле считают, что это очередное обострение ситуации. Расширение НАТО — это посягательство на нашу безопасность и национальные интересы РФ, мы об этом говорили и именно так мы это воспринимаем, — отметил он.

Песков добавил, что Россия примет контрмеры для обеспечения своей безопасности как в тактическом, так и в стратегическом плане, передает ТАСС.

Сегодня Финляндия вступит в НАТО. Это накануне подтвердил генеральный секретарь блока Йенс Столтенберг.

В свою очередь заместитель главы МИД РФ Александр Грушко заявил, что страна будет укреплять свой военный потенциал на западном и северо-западном направлениях в качестве ответной меры на вступление Финляндии в Североатлантический альянс.

Политолог Дмитрий Журавлев в беседе с «Вечерней Москвой» рассказал, что вхождение Финляндии и Швеции в западный военно-политический блок чревато большими экономическими проблемами и колоссальными финансовыми расходами.