Главное
Путешествуем ВМесте
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Песков назвал вступление Финляндии в НАТО посягательством на безопасность России

Лейла Алиева
В мире
Песков назвал вступление Финляндии в НАТО посягательством на безопасность России
Фото: Игорь Иванко / АГН Москва

Вступление Финляндии в НАТО является очередным обострением ситуации и посягательством на безопасность России. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

— В Кремле считают, что это очередное обострение ситуации. Расширение НАТО — это посягательство на нашу безопасность и национальные интересы РФ, мы об этом говорили и именно так мы это воспринимаем, — отметил он.

Песков добавил, что Россия примет контрмеры для обеспечения своей безопасности как в тактическом, так и в стратегическом плане, передает ТАСС.

Сегодня Финляндия вступит в НАТО. Это накануне подтвердил генеральный секретарь блока Йенс Столтенберг.

В свою очередь заместитель главы МИД РФ Александр Грушко заявил, что страна будет укреплять свой военный потенциал на западном и северо-западном направлениях в качестве ответной меры на вступление Финляндии в Североатлантический альянс.

Политолог Дмитрий Журавлев в беседе с «Вечерней Москвой» рассказал, что вхождение Финляндии и Швеции в западный военно-политический блок чревато большими экономическими проблемами и колоссальными финансовыми расходами.

Финляндия Дмитрий Песков НАТО
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Эксклюзивы
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Символ веры: что это?

Андрей Марочкин
Андрей Марочкин

Грязные игры против Трампа: посадят ли бывшего президента США за решетку?

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Осторожно, фрукты: почему врачи постоянно призывают нас отказываться от продуктов

Алексей Шапошников
Алексей Шапошников

Впечатляющие инвестиции

Иван Кудря
Иван Кудря

Источник эндорфинов: почему важно заниматься спортом

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Время собирать и разбрасывать танки

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Добыть воду на Луне

Все мнения
О проекте