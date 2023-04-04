В Петербурге вырос спрос на раннее бронирование путевок

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Спрос на путевки по раннему бронированию в 2023 году в Санкт-Петербурге значительно вырос по сравнению с прошлым годом. Первые брони появились еще в январе-феврале. Об этом рассказала директор туристического агентства Евгения Коткас.

По ее словам, жители Петербурга активно планируют свой отдых. Количество броней выросло, так как пандемия коронавируса практически завершилась. Кроме того, у многих накопилась усталость, появилось желание отдохнуть в теплых краях. Эксперт уточнила, что чаще всего бронируют Турцию. Горожане чаще вносят за путевку не полную сумму, а минимальный платеж.

При этом сообщается, что стоимость туров в Турцию значительно подорожала. Даже по раннему бронированию цены остаются на высоком уровне, однако они все еще остаются выгоднее сезонных, передает издание «Невские новости».

Как отметила исполнительный директор АТОР Майя Ломидзе, Турции этим летом придется побороться с Россией за туристический интерес населения страны. По словам эксперта, россиянам стал интересен внутренний туризм, передает Царьград.

«Вечерняя Москва» узнала у руководителя турагентства Юлии Солис, где интересно и недорого отдохнуть на майские праздники.