Виновных в убийстве хореографа Прониной приговорили к 18 годам колонии

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Москва, улица Гарибальди Карта всех событий

Суд отправил в колонию обвиняемых в убийстве хореографа Прониной. Об этом «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры во вторник, 4 апреля.

Московский городской суд признал обвиняемых виновными. За подстрекательство и организацию убийства Елену Сосенкову и Константина Таранова приговорили к 18 годам исправительной колонии общего и строгого режима соответственно. К такому же сроку в колонии строгого режима приговорили Алексея Головина, который нашел убийцу и снабдил его оружием, а также Руслана Тагирова, непосредственного исполнителя.

Преступление, о котором идет речь, произошло 23 декабря 2020 года. Около одного из жилых домов на улице Гарибальди двое мужчин подъехали к идущей по улице Прониной. Один из них выстрелил девушке в голову. Несмотря на оказанную медицинскую помощь, хореограф скончалась.

Преступление было раскрыто, подозреваемых задержали. В ходе расследования выяснилось, что инициатором преступления выступила Сосенкова, которая из ревности подговорила Таранова организовать убийство девушки. Для этого дела мужчина нанял Головина за 500 тысяч рублей, который выдал оружие непосредственному исполнителю Руслану Тагирову и выплатил ему гонорар — 300 тысяч рублей.

В августе 2022 года расследование было завершено, а в сентябре того же года начались судебные слушания.