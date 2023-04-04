Диетолог Мойсенко рассказала, как восполнить дефицит витамина С

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Врач-диетолог Римма Мойсенко сообщила, что витамин С в организме не вырабатывается и не накапливается впрок. Человеку необходимо, чтобы он ежедневно поступал с пищей.

Диетолог отметила, что витамин С необходим организму, он защищает от бактериальных и вирусных инфекций, участвуя в иммунных реакциях. Также он нужен для образования коллагена — вещества, которое защищает кожу, кости, кровеносные сосуды, хрящи, зубы и десна. Потребность в витамине С особенно усиливается в весенне-осенний период.

При этом не стоит пытаться восполнить дефицит витамина приемом аскорбиновой кислоты. Она может быть сильнейшим окислителем в слизистых пищевода и желудка — таким образом можно заработать обострение гастрита.

Получить витамин С можно, если включить в рацион квашеную капусту, тыкву, цитрусовые, шиповник и ягоды, передает «Радио 1».

В стакане свежевыжатого апельсинового сока содержится дневная норма витамина С. Однако апельсиновый сок следует с осторожностью употреблять людям с заболеваниями ЖКТ. Также не рекомендуют злоупотреблять апельсиновым соком стоматологи: его кислота разъедает зубную эмаль, передает ФАН.

Витамины особенно нужны организму в период стрессов, в том числе и при смене времен года. Весеннее тепло в этом году явно отстает от весны климатической, силы уже на исходе. Как поддержать иммунитет и укрепить здоровье в конце холодного сезона, «Вечерней Москве» рассказала эндокринолог, кандидат медицинских наук Зухра Павлова.