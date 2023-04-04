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Штаб по сбору гумпомощи для жителей новых регионов России открылся в Басманном районе

Никита Худяков
Город
Штаб по сбору гумпомощи для жителей новых регионов России открылся в Басманном районе
Фото: Официальный сайт мэра Москвы
Москва, Бакунинская улица, 100с6 Карта всех событий

На территории храма Святителя Николая Мирликийского в Покровском открылся третий штаб «Москва помогает» по сбору гуманитарной помощи для жителей новых регионов России. Об этом во вторник, 4 апреля, сообщила председатель Комитета общественных связей и молодежной политики Москвы Екатерина Драгунова.

— С начала 2023 года из столицы отправили более 80 тонн гуманитарного груза для жителей новых регионов РФ. Всего за время работы штабов «Москва помогает» необходимые людям вещи отправили уже 73 раза. Объем грузов составлял от одной до 95 тонн, — сказала она.

Новый пункт сбора расположен на территории храма Святителя Николая Мирликийского в Покровском. Штаб работает ежедневно — с 10:00 до 18:00, передает официальный сайт мэра Москвы.

Кроме того, московские волонтеры недавно помогли подготовить к транспортировке уникальный гуманитарный груз в рамках акции «Книги Донбассу» по восстановлению библиотечных фондов русской литературы.

Специалисты и добровольцы отсортировали и упаковали в коробки тематические сборники, учебные пособия и учебники, а также другие издания по истории, философии, психологии, филологии, культурологии, педагогике и методике обучения русскому языку.

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