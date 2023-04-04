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Моравецкий: Финляндия официально стала членом НАТО

Лейла Алиева
В мире
Моравецкий: Финляндия официально стала членом НАТО
Фото: flickr/premierrp

Финляндия официально вступила в Североатлантический альянс. Об этом во вторник, 4 апреля, сообщил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий.

— Финляндия уже в НАТО, поздравляю! — написал он в Twitter.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя вступление Финляндии в альянс, заявил, что расширение НАТО является посягательством на безопасность и национальные интересы России. Он добавил, что в стране примут контрмеры для обеспечения своей безопасности как в тактическом, так и в стратегическом плане.

Аналогичную точку зрения выразил заместитель главы МИД РФ Александр Грушко. Он отметил, что страна будет укреплять свой военный потенциал на западном и северо-западном направлениях в качестве ответной меры на вступление Финляндии в Североатлантический альянс.

Политолог Дмитрий Журавлев в беседе с «Вечерней Москвой» рассказал, что вхождение Финляндии и Швеции в западный военно-политический блок чревато большими экономическими проблемами и колоссальными финансовыми расходами.

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