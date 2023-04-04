«Пошатывается, словно спросонок»: журналист Fox News осудил политику Байдена

Фото: Whitehouse

США перестали быть мировым лидером из-за политики главы Белого дома Джо Байдена. Об этом во вторник, 4 апреля, заявил журналист Стив Хилтон на YouTube-канале Fox News.

— Что же происходит с Америкой? Мы же были мировым лидером. Все мечтали стать нашими союзниками. А сегодня на мировой арене красуется (председатель КНР — прим. «ВМ») Си Цзиньпин, а Байден пошатывается, словно спросонок, — сказал он.

По словам журналиста, американский президент оттолкнул от себя «вообще всех» из-за своей внешней политики. Хилтон отметил, что престиж и влияние США упали слишком сильно. Он добавил, что после заключения соглашения между Китаем и Бразилией об отказе от доллара в торговых расчетах нужно быть готовым к падению американской валюты.

1 апреля Байден спутал название города Роллинг-Форк в Миссисипи с названием музыкального журнала Rolling Stone. Он приехал в вышеназванный населенный пункт вместе с женой через неделю после разрушительного торнадо, которое унесло жизни 24 человек. Президент США оговорился, когда выступал с небольшой речью, чтобы поддержать жителей.

Недавно Байден допустил очередную оговорку, которая вызвала волну смеха всего канадского парламента. Американский лидер в своей речи перепутал Канаду с Китаем. Депутаты канадского парламента не пропустили такую оговорку мимо ушей. Они отреагировали волной смеха и бурными овациями.