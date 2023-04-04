Депутат МГД Козлов: Модернизация столичного ЖКХ ведется с учетом интересов жителей города

Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

В столице при проведении работ по модернизации инженерных сетей применяются технологии и методы, позволяющие учесть интересы горожан. Об этом во вторник, 4 апреля, рассказал депутат Мосгордумы, координатор проекта «Школа грамотного потребителя» Александр Козлов.

— Содержать в надлежащем состоянии сети, своевременно модернизировать инженерную инфраструктуру города крайне важно — Москва растет, и нагрузка на системы жизнеобеспечения постоянно увеличивается, — отметил Козлов.

Он также напомнил слова мэра Москвы Сергея Собянина, который озвучил планы на 2023 год. Среди них заявлена установка более 2,4 тысячи километров электрических сетей, а также 300 километров тепловых сетей. Кроме того, глава города упомянул, что специалисты проведут 167 километров новых водопроводов и 112 километров канализационных сетей.

Козлов при этом подчеркнул, что работы по модернизации инженерных коммуникаций чрезвычайно необходимы. Реализация данного проекта помогает ЖКХ функционировать бесперебойно. Также депутат обратил внимание, что улучшение систем в Москве позволило сократить сроки плановых отключений горячей воды в летнее время.

Работы по модернизации ЖКХ ведутся максимально аккуратно. Рабочими широко используются бестраншейные методы, что помогает сгладить неудобства, передает агентство городских новостей «Москва».

Помимо этого, Сергей Собянин рассказал, что при подготовке к новому отопительному сезону специалисты проведут гидравлические и температурные испытания.