Нижегородцы объяснили, почему им не нравится питание в школьных столовых

Фото: Наталья Феоктистова / Вечерняя Москва

С 2021 года школьное питание в Нижнем Новгороде в среднем подорожало на 22 процента. При этом многие жители города недовольны предлагаемой ученикам едой.

Самая распространенная проблема в школьных столовых — это холодная еда. Как объяснили в «Дирекции по организации питания», завтраки и обеды могут быть остывшими из-за раннего накрытия столов, большой площади зала, задержки детей на уроках. Кроме того, в некоторых школах нет собственной кухни, и еду им привозят.

Школьное меню в Нижнем Новгороде регулярно обновляется и дополняется новыми блюдами. Но у многих детей вкусовые предпочтения сформированы еще до начала обучения. Часто дома еда подается с различными специями и соусами, поэтому еда в столовой кажется детям невкусной.

Кроме того, нарушения на кухне могут привести к групповой заболеваемости острыми кишечными инфекциями. По данным управления Роспотребнадзора по Нижегородской области, за последние два года таких случаев было два, передает NewsNN.

Льготное питание детям из малообеспеченных семей в школьных столовых теперь назначается автоматически, родителям больше не нужно подавать соответствующее заявление. Об этом 6 марта сообщила председатель Комитета государственных услуг города Москвы Елена Шинкарук.