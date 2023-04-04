Главное
Путешествуем ВМесте
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Нижегородцы объяснили, почему им не нравится питание в школьных столовых

Ирина Игнатенко
Общество
Нижегородцы объяснили, почему им не нравится питание в школьных столовых
Фото: Наталья Феоктистова / Вечерняя Москва

С 2021 года школьное питание в Нижнем Новгороде в среднем подорожало на 22 процента. При этом многие жители города недовольны предлагаемой ученикам едой.

Самая распространенная проблема в школьных столовых — это холодная еда. Как объяснили в «Дирекции по организации питания», завтраки и обеды могут быть остывшими из-за раннего накрытия столов, большой площади зала, задержки детей на уроках. Кроме того, в некоторых школах нет собственной кухни, и еду им привозят.

Школьное меню в Нижнем Новгороде регулярно обновляется и дополняется новыми блюдами. Но у многих детей вкусовые предпочтения сформированы еще до начала обучения. Часто дома еда подается с различными специями и соусами, поэтому еда в столовой кажется детям невкусной.

Кроме того, нарушения на кухне могут привести к групповой заболеваемости острыми кишечными инфекциями. По данным управления Роспотребнадзора по Нижегородской области, за последние два года таких случаев было два, передает NewsNN.

Льготное питание детям из малообеспеченных семей в школьных столовых теперь назначается автоматически, родителям больше не нужно подавать соответствующее заявление. Об этом 6 марта сообщила председатель Комитета государственных услуг города Москвы Елена Шинкарук.

Правильное питание Нижний Новгород Школы
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Эксклюзивы
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Символ веры: что это?

Андрей Марочкин
Андрей Марочкин

Грязные игры против Трампа: посадят ли бывшего президента США за решетку?

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Осторожно, фрукты: почему врачи постоянно призывают нас отказываться от продуктов

Алексей Шапошников
Алексей Шапошников

Впечатляющие инвестиции

Иван Кудря
Иван Кудря

Источник эндорфинов: почему важно заниматься спортом

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Время собирать и разбрасывать танки

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Добыть воду на Луне

Все мнения
О проекте