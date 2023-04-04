Путин примет верительные грамоты у 17 послов

Фото: Администрация президента РФ

Процедуру приема верительных грамот от послов, в том числе Соединенных Штатов Америки, Сирии и Ирака, проведет 5 апреля президент Российской Федерации Владимир Путин. Об этом во вторник, 4 апреля, сообщили в пресс-службе Кремля.

Уточняется, что церемония традиционно пройдет в Александровском зале Большого Кремлевского дворца.

Верительные грамоты президенту передадут 17 вновь прибывших послов иностранных государств, сообщает РИА Новости.

Документы вручат Якоб Хеннингсен (Королевство Дания), Виктор Альфредо Вердун Битар (Республика Парагвай), Роберт Квиле (Королевство Норвегия), Лусиано Нкого Ндонг Айекаба (Республика Экваториальная Гвинея), Хамуд Салим Абдулла Аль Тувайх (Султанат Оман), Башар Джаафари (Сирийская Арабская Республика), Ненад Колев (Республика Северная Македония), Пенгиран Мухаммад Хусаини Бин Алауддин (Государство Бруней-Даруссалам).

Также верительные грамоты передадут Эдуардо Вильегас Мехиас (Мексиканские Соединенные Штаты), Хуан Рамон Эльвир Сальгадо (Республика Гондурас), Амброуз Мутинири (Республика Зимбабве), Алхас Алексеевич Квициниа (Республика Абхазия), Линн Мари Трейси (Соединенные Штаты Америки), Кахтан Таха Халаф Джанаби (Республика Ирак), Пичкхун Паня (Королевство Камбоджа), Ньянкой Аба (Гвинейская Республика), Ролан Робер Галараг (Европейский Союз).

Предыдущая церемония прошла в сентябре 2022 года. Тогда верительные грамоты передали 24 новых посла.