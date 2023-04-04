Главное
Путешествуем ВМесте
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Аналитик Правосудов оценил вероятность запуска поставок газа по «Северному потоку-2»

Ирина Игнатенко
Экономика
Аналитик Правосудов оценил вероятность запуска поставок газа по «Северному потоку-2»
Фото: shutterstock

У России есть техническая возможность запустить поставки газа в Европу по сохранившейся нитке газопровода «Северный поток-2». Такое мнение высказал директор Института национальной энергетики Сергей Правосудов.

Эксперт напомнил, что в настоящее время поврежденный газопровод законсервирован. Прежде чем говорить о восстановлении «Северного потока–1» не нужно забывать, что есть еще одна сохранившаяся нитка «Северного потока– 2». Если речь пойдет о восстановлении, то можно начать поставки по этой сохранившейся нитке. Запустить поставки можно в любой момент, но здесь важно учитывать политические решения европейских стран.

Аналитик добавил, что до восстановления газопроводов есть другие возможности поставки отечественных углеводородов в Европу. У России есть трубопроводы, которые подходят к берегу Балтийского моря. А в Ленинградской области, в прошлом году была запущена установка СПГ «Портовая», передает «Радио 1».

Взрывы на трех нитках системы газопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2» произошли 26 сентября 2022 года в районе датского острова Борнхольм, передает RT.

Немецкие страховые компании Munich Re и Allianz возобновили страхование поврежденного газопровода «Северный поток». Об этом во вторник, 4 апреля, сообщает агентство Reuters со ссылкой на источники.

поставки Европа Северный поток
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Эксклюзивы
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Символ веры: что это?

Андрей Марочкин
Андрей Марочкин

Грязные игры против Трампа: посадят ли бывшего президента США за решетку?

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Осторожно, фрукты: почему врачи постоянно призывают нас отказываться от продуктов

Алексей Шапошников
Алексей Шапошников

Впечатляющие инвестиции

Иван Кудря
Иван Кудря

Источник эндорфинов: почему важно заниматься спортом

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Время собирать и разбрасывать танки

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Добыть воду на Луне

Все мнения
О проекте