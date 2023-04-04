Аналитик Правосудов оценил вероятность запуска поставок газа по «Северному потоку-2»

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У России есть техническая возможность запустить поставки газа в Европу по сохранившейся нитке газопровода «Северный поток-2». Такое мнение высказал директор Института национальной энергетики Сергей Правосудов.

Эксперт напомнил, что в настоящее время поврежденный газопровод законсервирован. Прежде чем говорить о восстановлении «Северного потока–1» не нужно забывать, что есть еще одна сохранившаяся нитка «Северного потока– 2». Если речь пойдет о восстановлении, то можно начать поставки по этой сохранившейся нитке. Запустить поставки можно в любой момент, но здесь важно учитывать политические решения европейских стран.

Аналитик добавил, что до восстановления газопроводов есть другие возможности поставки отечественных углеводородов в Европу. У России есть трубопроводы, которые подходят к берегу Балтийского моря. А в Ленинградской области, в прошлом году была запущена установка СПГ «Портовая», передает «Радио 1».

Взрывы на трех нитках системы газопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2» произошли 26 сентября 2022 года в районе датского острова Борнхольм, передает RT.

Немецкие страховые компании Munich Re и Allianz возобновили страхование поврежденного газопровода «Северный поток». Об этом во вторник, 4 апреля, сообщает агентство Reuters со ссылкой на источники.