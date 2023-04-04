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Приметы и советы

Пригожин посетил кафе в Санкт-Петербурге, где погиб Татарский

Полина Пашкина
Общество
Пригожин посетил кафе в Санкт-Петербурге, где погиб Татарский
Фото: t.me/wagnernew

Основатель частной военной компании «Вагнер» Евгений Пригожин посетил во вторник, 4 апреля, кафе в Санкт-Петербурге, где погиб военный корреспондент Максим Фомин, более известный как Владлен Татарский.

В заведении на Университетской набережной в воскресенье произошел взрыв. Его жертвой стал Татарский. Более 30 человек получили ранения различной степени тяжести.

Пригожин осмотрел кафе и сел на место, которое занимал журналист, следует из видеокадров, размещенных в Telegram-канале пресс-службы основателя ЧВК «Вагнер».

Бизнесмен отметил, что патриотическое движение «Кибер фронт Z», которое является владельцем заведения, должно «получить новый толчок, новое дыхание, превратиться в реальную общественную организацию», несмотря на произошедшие трагические события.

Накануне Пригожин сообщил о посмертном зачислении погибшего Татарского в случае согласия его близких в ряды ЧВК «Вагнер».

По одной из версий по делу о взрыве в петербургском кафе, взрывчатка могла находиться в статуэтке, подаренной военкору одним из зрителей. Что известно о погибшем — в материале «Вечерней Москвы».

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