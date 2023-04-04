Кириенко сообщил о запуске пятого сезона конкурса «Лидеры России»

Фото: пресс-служба Совфеда

Первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко во вторник, 4 апреля, запустил пятый сезон кадрового конкурса «Лидеры России».

— Самое главное, что люди востребованы. И у вас есть возможность стать частью этой уникальной команды. Стать частью команды президента. Так что все зависит от вас, все в ваших руках, — заявил он.

Кириенко также пожелал удачи всем участникам конкурса, передает РИА Новости.

В рамках своего послания Федеральному собранию, которое состоялось в феврале, президент России Владимир Путин отметил, что безработица в стране находится на историческом минимуме и составляет 3,7 процента. Он также напомнил, что до пандемии коронавируса уровень безработицы в стране составлял 4,7 процента.

Пособие по безработице могут получить только официально безработные. Каков его размер и какие еще выплаты предусмотрены для таких граждан, читайте в материале «Вечерней Москвы».