Стали известны дата и место похорон военкора Татарского

Фото: t.me/vladlentatarsky

Москва, Троекуровское кладбище Карта всех событий

Военкора Владлена Татарского, погибшего в результате теракта 2 апреля в Санкт-Петербурге, похоронят на Троекуровском кладбище в Москве. Об этом стало известно во вторник, 4 апреля.

Похороны военкора пройдут 8 апреля, передает слова музыканта Максима Апачева, друга погибшего, РИА Новости.

Взрыв, в результате которого погиб Татарский, произошел вечером 2 апреля в кафе «Стрит-бар» в районе Университетской набережной в Санкт-Петербурге. В заведении проходило выступление военкора. По одной из версий, взрывчатка могла находиться в статуэтке, подаренной журналисту одним из зрителей.

По подозрению в совершении преступления была задержана 26-летняя местная жительница Дарья Трепова. Ей может грозить тюремный срок по статье УК РФ «Убийство общеопасным способом». О том, кто такая Дарья Трепова и как ей удалось совершить задуманное, — в материале «Вечерней Москвы».

4 апреля Басманный районный суд столицы арестовал Дарью Трепову. Обвиняемая пробудет в СИЗО как минимум до 2 июня 2023 года.