Народный календарь. Чего нельзя делать на Гавриила Благовестника, 8 апреля

Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Православная церковь 8 апреля празднует Собор архангела Гавриила, одного из ангелов, который почитается во всех авраамических религиях. Считается, что в этот день Гавриил был послан Богом возвестить Деве Марии благую весть о будущем рождении от нее Иисуса Христа.

В народе этот день так и называли — Благовест, или Гавриил Благовестник. Несмотря на светлый посыл и значимость праздника, считалось, что рожденные в этот день будут некрасивы. Так и говорили: «Что родится на Гавриила — уродливо и некрасиво».

Женщинам на Гавриила запрещалось прясть, последнюю пряжу они должны были доделать именно к этому дню. Наши предки считали, что весной у женщины слишком много неотложных дел, потому пряжа впрок не пойдет.

Приметы погоды:

Если цветет черемуха — можно высаживать картошку.

Погода этого дня покажет, какими будут октябрьские дни.

Заморозки утром — к холодному лету.

Именины отмечают: Алла, Анна, Василий, Гавриил, Ириней, Лариса, Марк.