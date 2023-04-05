Главное
Путешествуем ВМесте
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

В пригороде Днепра произошел взрыв

Юлия Курганова

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
В пригороде Днепра произошел взрыв
Фото: Минобороны РФ

Взрыв произошел во вторник вечером, 4 апреля, в украинском городе Днепре. Об этом сообщило издание «Зеркало недели».

По его информации, взрыв случился в пригороде. Другие подробности не сообщаются.

В настоящее время в Днепропетровской и Харьковской областях объявлена воздушная тревога, передает ТАСС.

В ночь на 4 апреля взрывы прогремели в Одессе. После них возник пожар. В каком именно районе Одессы наблюдалось возгорание, не сообщалось.

30 марта мэр Харькова Игорь Терехов сообщил о шести «прилетах» по городу. Он добавил, что информация о жертвах и пострадавших уточняется.

27 марта мэр Киева Виталий Кличко сообщил о взрывах в городе. По его словам, взрывы произошли в Оболонском и Святошинском районах.

Украина СМИ Взрывы
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Эксклюзивы
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Символ веры: что это?

Андрей Марочкин
Андрей Марочкин

Грязные игры против Трампа: посадят ли бывшего президента США за решетку?

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Осторожно, фрукты: почему врачи постоянно призывают нас отказываться от продуктов

Алексей Шапошников
Алексей Шапошников

Впечатляющие инвестиции

Иван Кудря
Иван Кудря

Источник эндорфинов: почему важно заниматься спортом

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Время собирать и разбрасывать танки

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Добыть воду на Луне

Все мнения
О проекте