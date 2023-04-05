В пригороде Днепра произошел взрыв

Фото: Минобороны РФ

Взрыв произошел во вторник вечером, 4 апреля, в украинском городе Днепре. Об этом сообщило издание «Зеркало недели».

По его информации, взрыв случился в пригороде. Другие подробности не сообщаются.

В настоящее время в Днепропетровской и Харьковской областях объявлена воздушная тревога, передает ТАСС.

В ночь на 4 апреля взрывы прогремели в Одессе. После них возник пожар. В каком именно районе Одессы наблюдалось возгорание, не сообщалось.

30 марта мэр Харькова Игорь Терехов сообщил о шести «прилетах» по городу. Он добавил, что информация о жертвах и пострадавших уточняется.

27 марта мэр Киева Виталий Кличко сообщил о взрывах в городе. По его словам, взрывы произошли в Оболонском и Святошинском районах.