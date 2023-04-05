«Известия»: В уставы ВС России включат опыт спецоперации на Украине

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Благодаря боевому опыту, который получили российские военные в ходе специальной операции на Украине, будут внесены изменения в боевые уставы Вооруженных сил РФ. В Минобороны создадут для этого спецкомиссию.

— Основополагающие документы по ведению боевых действий обновят с учетом опыта, полученного в ходе современных войн и военных конфликтов, в том числе во время спецоперации на Украине. Нынешнюю редакцию документов приняли в 2017 году, в нее включен сирийский опыт, — сообщили «Известия», ссылаясь на экспертов.

Военный эксперт Виктор Мураховский пояснил, что в последние годы значительно изменилась тактика и само искусство ведения боя.

По информации специалистов, новая редакция уставов включит в себя роль беспилотной авиации, работу мотострелковых подразделений, организацию системы ПВО и радиоэлектронной борьбы.

3 апреля сообщалось, что воздушно-десантные войска впервые в истории получили тяжелые огнеметные системы ТОС-1А «Солнцепек», их применят в зоне спецоперации на Украине.