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Синоптики пообещали жителям Москвы теплую сухую погоду 5 апреля

Юлия Курганова

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Погода в Москве
Город
Синоптики пообещали жителям Москвы теплую сухую погоду 5 апреля
Фото: Пелагия Тихонова / АГН Москва

В среду, 5 апреля, в столичном регионе ожидается малооблачная и сухая погода.

Максимальная температура воздуха в Москве составит плюс 6–14 градусов. В Подмосковье температура ожидается на уровне 5–12 градусов тепла.

Ветер будет дуть юго-восточный со скоростью 4–5 метров в секунду, иногда его порывы будут достигать 10 метров в секунду. Атмосферное давление в середине дня составит 750 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха — около 65 процентов, передает портал «Метеоновости».

Серьезные холода больше не придут в Московский регион. Об этом сообщил глава прогностического центра «Метео» Александр Шувалов. Он считает, что на этой неделе в регионе установится теплая весенняя погода. Но в ночное время еще могут фиксироваться отрицательные температуры. Днем же столбики термометров будут стабильно подниматься выше отметки в 10 градусов.

Также Александр Шувалов рассказал «Вечерней Москве», что в столице на этой неделе прогнозируется выпадение осадков. Однако, по его словам, нельзя полностью исключить вероятность возвращения снега.

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