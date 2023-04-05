Военкор Хайруллин объяснил, почему Россия не торопится с освобождением Артемовска

Фото: Минобороны РФ

Российская армия не торопится с взятием Артемовска (украинское название города — Бахмут) под свой контроль, так как перед войсками сейчас стоит другая задача. Об этом сообщил военкор Марат Хайруллин в интервью YouTube-каналу PolitWera.

— Сейчас даже в Бахмуте специально, говорят, замедлили наступление, чтобы не было клинов, которые вперед вырываться будут. Сейчас надо перемолоть эти все резервы, которые ВСУ вытягивают. Им создают постоянно такое перенапряжение на некоторых участках фронта, чтобы они туда бросали все новые и новые резервы для удержания, — пояснил он.

По словам журналиста, любая ситуация с Артемовском для украинских властей является катастрофой, поэтому они вынуждены перебрасывать туда свои лучшие резервы.

Российские военные начали продвижение в центральной части Артемовска. Информацию об этом подтвердили накануне в Американском институте изучения войны. По данным института, бойцы частной военной компании «Вагнер» продвинулись в центре Артемовска и взяли под контроль администрацию города. Над зданием подняли российский флаг.