Reuters: Израильская армия нанесла удары по сектору Газа

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Военно-воздушные силы (ВВС) Израиля нанесли удары по сектору Газа. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на очевидца.

Огонь был открыт в качестве ответного удара: ночью 5 апреля из сектора Газа были выпущены девять ракет по Израилю, одна из них попала в завод в промышленной зоне города Сдерот, передает СМИ.

Военные столкновения начались из-за атаки израильских полицейских в мечети Аль-Акса в Иерусалиме. Они ворвались в мечеть, применив светошумовые гранаты, слезоточивый газ, резиновые пули и дубинки. По информации палестинского Красного Полумесяца, полицейские не позволяли врачам добраться до места происшествия.

В результате атаки пострадали почти 100 палестинцев. По итогам рейда были задержаны более 400 человек.

В январе произошел теракт в синагоге в Иерусалиме. Трагический инцидент произошел в районе 20:30 по местному времени (21:30 по московскому). Террорист прибыл к синагоге на бульваре Неве-Яаков и стал стрелять по прохожим. Как выяснилось позже, семь человек стали жертвами террористического акта.