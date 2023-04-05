Bloomberg: Доллар перестал быть самой торгуемой в России иностранной валютой

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Доллар перестал быть самой торгуемой в России иностранной валютой из-за антироссийских санкций. Об этом утверждают аналитики Bloomberg.

Стало известно, что в феврале этого года китайский юань впервые обогнал американский доллар по месячному объему торгов.

По мнению директора департамента корпоративных финансов ИК «ИВА Партнерс» Артема Тузова, китайская валюта может обогнать совокупные объемы торгов долларом и евро до конца года.

— Этого пока еще не случилось, поскольку часть финансовых трансакций в евро ходит достаточно уверенно. Но чем больше банков РФ подпадает под санкции ЕС и США, тем больше операций будут переводиться в юань вместо долларов и евро, — заявил он.

Блокировки корреспондентских счетов в долларах и евро ряду крупных российских банков привели к повышению роли юаня в российской экономике, цитирует Тузова «Известия».

На фоне банковского кризиса в США вновь начались разговоры о дедолларизации мировой экономики. Между тем американская валюта по-прежнему удерживает глобальное лидерство. Однако так будет не вечно. Когда доллар потеряет свои позиции, кто первым от него откажется и какая валюта придет на его место — в материале «Вечерней Москвы».