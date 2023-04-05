Эксперты назвали необычный трендовый аксессуар 2023 года

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Легкий плед стал одним из самых модных аксессуаров этой весны. Об этом рассказали модные эксперты.

К слову, пледы вводят в моду впервые. Несколько лет назад они ассоциировались с уютным домом или посиделками на природе. По мнению экспертов, лучше всего выбрать клетчатый плед из тонкой шерстяной ткани.

Как пишет The Symbol, такие накидки уже появились в коллекциях брендов Burberry, Etro, Coperni и других модных домов.

Российский телеведущий и стилист Александр Рогов ранее назвал главные модные тренды весны 2023 года. Он выделил три главных тренда с прошедших на неделе моды показов: большие банты под брендами Balenciaga, Saint Laurent и Andreas Kronthaler for Vivienne Westwood; галстуки брендов Dolce & Gabbana, Dior и Valentino; гороховый принт от брендов Balmain, Miu Miu и Valentino.

Дизайнер Валерия Утушкина в беседе с «Вечерней Москвой» назвала топ-7 самых модных оттенков этой весны. В список попали — огненно-красный; фиолетовая свекла; солнечный оранжевый; персиковая роза; императорский желтый; классический зеленый и вечный голубой.