Названы три секрета варки яиц перед Пасхой

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Меньше двух недель осталось до светлого праздника Пасхи. Эксперты дали советы, как избежать неприятностей во время варки яиц.

Специалисты отмечают, что перед варкой необходимо осмотреть скорлупу яиц на микротрещины. В большинстве случаев они разрастаются во время готовки, что портит внешний вид продукта.

Кроме того, яйцам нужно нагреться при комнатной температуре, если они хранятся в холодильнике, иначе продукт может покрыться трещинами. Эксперты добавили, что заливать яйца необходимо только теплой водой, так как скорлупа реагирует на резкие перепады температур.

Чтобы продукт легко чистился, специалисты рекомендуют добавлять по половине чайной ложки соли на каждое яйцо в процессе варки. Варить продукт лучше на медленном огне, чтобы яйца из-за активного бурления не начали биться друг об друга, передает «Новый очаг».

Пасха — важнейший праздник христиан, который посвящен воскресению Иисуса Христа. Когда в 2023 году православные верующие отмечают Пасху, каковы традиции, символы и приметы праздника — в материале «Вечерней Москвы».