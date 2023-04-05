Дом по реновации построили на Бескудниковском бульваре

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Владимир Новиков

Москва, Бескудниковский бульвар, 52 Карта всех событий

Монолитный дом с подземной автостоянкой сдали в эксплуатацию в Бескудниковском районе для участников программы реновации. Об этом в среду, 5 апреля, сообщил председатель Мосгосстройнадзора Игорь Войстратенко.

— Четырехсекционная новостройка переменной этажности возведена по адресу: Бескудниковский бульвар, владение 52 рядом с уже сданным домом и стартовой площадкой еще одной будущей многоэтажки, — сказал он.

В новом доме расположены 209 квартир: 34 однокомнатные, 144 двухкомнатные и 31 трехкомнатная. Как сообщает официальный сайт мэра Москвы, общая площадь здания г-образной формы составляет более 25 тысяч квадратных метров.

Глава Департамента градостроительной политики города Москвы Сергей Левкин ранее рассказал, что более 550 жителей трех старых домов на улице Речников в столичном районе Нагатинский Затон в ближайшее время переедут в комфортные квартиры по программе реновации.

Также стало известно о строительстве новостройки по реновации в Лосиноостровском районе. В здании на Изумрудной улице, земельный участок 44/2, расположится по 23 однокомнатных и трехкомнатных квартир, а также 115 двухкомнатных.