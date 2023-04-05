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Украинские войска завершили подготовку к наступлению в Запорожской области. Об этом в среду, 5 апреля, заявил глава запорожского движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

— Они закончили подготовку к своему так называемому «контрнаступу», стянув в Запорожскую область немалые резервы личного состава, бронетехники и боеприпасов. Они готовы и ждут отмашки, — сказал он.

Рогов также предупредил украинских солдат, что российская армия готова «встретить врага». Попытка контрнаступления, считает он, может стать началом конца для украинской армии и режима украинского лидера Владимира Зеленского, передает РИА Новости.

Бывший полковник Вооруженных сил Великобритании Глен Грант назвал наиболее значимые просчеты украинских войск. По его словам, ВСУ созданы по примеру армии Советского Союза, в рамках которой существовал ряд специализированных ограничивающих мер, заставляющих военных сохранять субординацию и в тех случаях, когда командный состав действовал неверно.

Этой весной Украина попытается устроить два полномасштабных наступления — на Приднестровье и Крым. Таким мнением в беседе с «Вечерней Москвой» поделились эксперты.