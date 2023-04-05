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Движение трамваев на улице Преображенский Вал восстановили

Лейла Алиева
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Движение трамваев на улице Преображенский Вал восстановили
Фото: Анатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва
Москва, улица Преображенский Вал Карта всех событий

Движение трамваев № 11, 36 и 46 удалось восстановить на улице Преображенский Вал. Об этом в среду, 5 апреля, сообщили в пресс-службе Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы.

— Восстановлено движение трамваев на улице Преображенский Вал, — говорится в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно».

Трамваи задерживались в районе остановки «Преображенское кладбище» из-за столкновения двух автомобилей на путях. Маршруты на участке были временно изменены.

В столице оборудуют 30 трамвайных стрелок умной системой управления. Благодаря модернизации инфраструктуры трамваи будут двигаться быстрее, а поездки станут еще безопаснее. Городские власти собираются обеспечить все стрелки умной системой управления до конца 2025 года.

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