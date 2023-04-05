Нутрициолог Гусакова рассказала, нужно ли исключать из рациона глютен и лактозу

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Отказ от глютена и лактозы — один из трендов современности. Нутрициолог Вероника Гусакова пояснила, нужны ли всем подобные ограничения в питании.

По словам эксперта, глютен имеет богатый биохимический состав, включает в себя порядка двадцати незаменимых аминокислот. Он довольно легко переваривается и усваивается организмом. Исключать из рациона продукты с содержанием глютена нужно только при наличии целиакии (непереносимости). Это генетическое заболевание, диагностируют его у одного процента населения планеты.

Исключение глютена из рациона приводит к снижению потребления цельнозерновых продуктов, что повышает риск развития ишемической болезни сердца, лишает организм полезных витаминов.

Для определения непереносимости лактозы также существует генетический тест. У большинства он выявит полную или частичную непереносимость. Но и в этом случае не стоит полностью отказываться от молочных продуктов. Кисломолочные продукты и сыр содержат уже частично расщепленную бифидо- и лактобактериями лактозу, их можно включать в рацион всем, передает Life.ru.

Отказаться от молока стоит при наличии сильных высыпаний на коже. В молоке содержатся соединения, увеличивающие выработку гормона IGF-1. Он усиливает симптомы прыщей за счет стимуляции сальных желез, передает Nation news.

Врач-диетолог Елена Соломатина ранее рассказала, что пожилым людям не рекомендуется пить молоко при плохой переносимости этого продукта.