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Кинокомпания DreamWorks Animation начала работу над пятой частью «Шрека»

Лейла Алиева
Общество
Кинокомпания DreamWorks Animation начала работу над пятой частью «Шрека»
Фото: «Шрек», 2001 год

Американская компания DreamWorks Animation приступила к работе над пятой частью мультфильма «Шрек». Об этом сообщает издание Variety со ссылкой на продюсера Кристофера Меледандри, который работает совместно с кинокомпанией.

В настоящее время ведутся переговоры с исполнителями главных ролей — Кэмерон Диас, Эдди Мерфи и Майком Майерсом. По словам продюсера, актеры активно обсуждают продолжение культового мультфильма, поэтому, скорее всего, они согласятся вернуться к своим ролям, пишет Variety.

Последняя часть франшизы «Шрек» вышла в 2010 году и собрала в прокате по всему миру более 752 миллионов долларов. В 2016 году компания NBCUniversal и студия DreamWorks Animation подтвердили создание пятой части мультфильма и назначили дату выхода — 2019 год. Однако проект так и не увидел свет.

Недавно испанский актер Антонио Бандерас, озвучивший Кота в сапогах в серии фильмов «Шрек», сообщил, что в будущем вполне возможен выход новой пятой части мультфильма.

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