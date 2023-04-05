Замглавы МИД Конуспаев: Действие Римского статута МУС не распространяется на Казахстан

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Действие Римского статута Международного уголовного суда (МУС) на Казахстан не распространяется. Об этом в среду, 5 апреля, заявил замминистра иностранных дел Казахстана Ермухамбет Конуспаев.

— На нас действие Римского статута не распространяется, поэтому нет призывов к действиям, — сказал он.

Дипломат добавил, что не видит никаких препятствий для продолжения работы с руководством России и организации визитов на высшем уровне.

3 апреля спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин заявил, что профильные комитеты Госдумы готовят поправки, которые запретят в России деятельность МУС и международных органов, направленную против страны. Речь, как уточняется, также идет о введении запрета на публичные призывы к исполнению решений указанных ведомств и сотрудничества с ними.

Армения подписала договор с одной из стран о том, что ратификация Римского статута МУС не повлияет на взаимовыгодное отношение государств. 1 апреля вице-спикер Национального Собрания Армении Акоп Аршакян сообщил, что страна способна сделать так, чтобы присоединение страны к Римскому статуту МУС не повлияло на отношения с Россией.

МУС 17 марта выдал ордеры на арест президента России Владимира Путина и уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка Марии Львовой-Беловой.