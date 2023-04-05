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«Едва ли доживут до конца года»: подполковник из США предупредил Украину об итогах контрнаступления

Полина Пашкина

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
«Едва ли доживут до конца года»: подполковник из США предупредил Украину об итогах контрнаступления
Фото: president.gov.ua

Вне зависимости от результата контрнаступления Вооруженные силы Украины (ВСУ) будут значительно ослаблены. Об этом в среду, 5 апреля, заявил подполковник американской армии Дэниел Дэвис.

По мнению военного из Соединенных Штатов Америки, успех или провал контрнаступления одинаково повлияет на состояние украинских войск.

— Неудачное наступление может оставить ВСУ в таком ослабленном состоянии, что они едва ли доживут до конца года как сплоченная сила. В то же время успешная операция также может настолько истощить их, что они станут уязвимыми для российской контратаки, — пишет Дэвис для портала 19FortyFive.

Американский подполковник утверждает, что после проведения контрнаступления будут истощены основные ударные силы ВСУ: защитить страну смогут только войска национальной гвардии, а резервов для пополнения не останется. К тому же, считает Дэвис, Россия обладает значительным количеством войск и оружия, и это усугубляет положение Украины.

Киев неоднократно анонсировал контрнаступление, которое якобы должно состояться весной. В беседе с «Вечерней Москвой» политолог, военный волонтер Алексей Живов выразил мнение, что операции собираются провести по нескольким направлениям, и Запад с США делают на них ключевую ставку.

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