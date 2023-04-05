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Дептранс подвел итоги развития наземного транспорта на северо-западе Москвы в 2022 году

Никита Худяков
Город
Дептранс подвел итоги развития наземного транспорта на северо-западе Москвы в 2022 году
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

На северо-западе Москвы в 2022 году провели около 2,5 тысячи ремонтных работ на остановочных павильонах. Об этом в среду, 5 апреля, сообщил заместитель мэра Москвы, глава городского департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов.

— В СЗАО работают около 100 маршрутов, в сутки ими пользуются около 500 тысяч пассажиров. В этом году мы откроем второй в Москве и во всей России электробусный парк в районе Митино. В округе появятся новые электробусные маршруты, улучшится экология, — сказал он.

В прошлом году на северо-западе столицы также были продлены маршруты автобусов 846 и 248 до новых ЖК «Мир Митино» и «Тушино-2018». Теперь жителям этих домов удобнее добираться до ближайших станций метро. Кроме того, специалисты установили 140 остановочных павильонов нового типа. Они защищают от дождя, ветра и снега, передает Telegram-канал «Дептранс Москвы».

Также стало известно, что москвичи активировали баланс карты «Тройка» в наземном городском транспорте при помощи валидаторов три миллиона раз. Уникальный сервис начал работу на всех столичных маршрутах в начале 2022 года.

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