«Странный выбор фото»: британского министра раскритиковали за снимок с Кулебой

Фото: James Cleverly/Twitter

Министра иностранных дел Украины Джеймса Клеверли подвергли критике из-за неоднозначного снимка с его украинским коллегой Дмитрием Кулебой. Пользователи социальных сетей недоумевают, что происходит на фотографии.

Речь идет о снимке, который Клеверли разместил в своем блоге. На нем британский министр держит Кулебу за лацканы его пиджака.

— Очень странный выбор фото, — написал один из пользователей соцсетей.

Подписчики Клеверли отметили, что хватать украинского коллегу за лацканы — не очень дружелюбно. К тому же, как написал еще один пользователь соцсети, вид у британского министра такой, будто он собирается ударить Кулебу.

Читатели сошлись во мнении, что фотография, размещенная в блоге Клеверли, «не очень хорошая». Они задались вопросом, кто позволил опубликовать такой снимок, и назвали его стыдным.

Лидер немецкой партии Team Todenhöfer Юрген Тоденхефер раскритиковал главу Министерства иностранных дел Украины Дмитрия Кулебу за слова о российских военных. Кулеба раскритиковал прошедшую 25 февраля в Берлине мирную демонстрацию. По его мнению, участники поддерживали позицию России в ситуации на Украине.