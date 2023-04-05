В МИД РФ потребовали немедленно освободить наместника Киево-Печерской лавры

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Россия требует немедленного освобождения наместника Киево-Печерской лавры митрополита Павла и предоставления ему соответствующей медицинской помощи. Об этом в среду, 5 апреля, заявил спецпредставитель главы МИД РФ по вопросам сотрудничества в области обеспечения права на свободу вероисповедания, посол по особым поручениям МИД России Геннадий Аскальдович.

— Требуем немедленного освобождения митрополита Павла и предоставления ему соответствующей медицинской помощи, — сказал он.

Аскальдович отметил, что Россия переживает за судьбу митрополита Павла, находящегося под домашним арестом, говорится на сайте МИД РФ.

30 марта стало известно, что монахов УПЦ вынуждают покинуть стены Киево-Печерской лавры. Поводом стало объявление дирекции заповедника «Киево-Печерская лавра» о расторжении аренды со Свято-Успенской Киево-Печерской лаврой УПЦ.

В этот же день Павел пригрозил президенту Украины Владимиру Зеленскому небесной карой. По его словам, из-за данной ситуации 220 человек могут оказаться просто выброшенными из стен обители на улицу. Он призвал Зеленского остановить министра культуры Украины, которым, по словам митрополита, движут злоба и ненависть.

1 апреля сотрудники Службы безопасности Украины провели обыски в доме митрополита. Позже Павла отправили под домашний арест. Священнослужителю предъявили обвинение по подозрению в разжигании розни на почве религии.