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Приметы и советы

Психолог Сулим рассказала об упражнении, которое помогает быстрее заснуть

Ирина Игнатенко
Общество
Психолог Сулим рассказала об упражнении, которое помогает быстрее заснуть
Фото: Pexels

Один из способов избавиться от тревожных мыслей, чтобы быстрее заснуть, — начать загибать пальцы, считая выполненные за день дела. Также можно начать выбирать порядок действий на следующий день. Об этом рассказала кандидат психологических наук Софья Сулим.

Эксперт пояснила, что при перечислении выполненных за день дел нужно хвалить себя, так как это поможет переключиться на достижение каких-то значимых результатов. Затем можно решить, какое самое главное действие совершить завтра. Наличие плана дает ощущение спокойствия, уверенности в завтрашнем дне.

Также избавляться от переживаний можно, записывая прошедшие и предстоящие дела на бумаге. Это позволит избавиться от тревожных мыслей перед сном, передает РИАМО.

В свою очередь сомнолог Татьяна Сурненкова посоветовала перед сном принять душ и выпить стакан холодной воды. Это снизит внутреннюю температуру тела и улучшит засыпание, передает ФАН.

В современном мире сон человека нередко нарушается. Что может быть причиной некрепкого сна и о каких заболеваниях говорят подобные проблемы, «Вечерней Москве» рассказала врач-сомнолог, кандидат медицинских наук, клинический психолог София Черкасова.

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