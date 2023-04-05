Синоптик Позднякова пообещала москвичам шикарную погоду на выходных

Фото: Пелагия Тихонова / АГН Москва

В эти выходные, 9 и 10 апреля, в столице ожидается солнечная погода без осадков и с температурой до 12 градусов со знаком «плюс». Об этом сообщила главный специалист московского Метеобюро Татьяна Позднякова.

— В выходные просто шикарная погода. Погоду будет определять антициклон, хотя он северного происхождения, что скажется на ночной температуре. Минимальная температура и в субботу, и в воскресенье по региону — минус один — плюс четыре, то есть в Москве она будет от нуля до плюс двух градусов, — рассказала она.

Днем температура воздуха в столице составит 10–12 градусов тепла, а в Подмосковье — плюс 7–12 градусов. В выходные погода будет с переменной облачностью и без осадков, передает РИА Новости.

По словам главы прогностического центра «Метео» Александра Шувалова, серьезные холода больше не придут в Московский регион. Он пояснил, что европейскую часть России будут посещать антициклоны северо-запада и Скандинавии, что в свою очередь гарантирует «обилие солнечного света и отсутствие осадков».