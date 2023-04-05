Мужчину, который напал на полицейских на северо-востоке Москвы, приговорили к условному сроку

Фото: Пресс-служба прокуратуры Москвы

Москва, Широкая улица, 12Б Карта всех событий

Бабушкинский районный суд приговорил мужчину, который напал на полицейских у торгового центра на северо-западе города, к условному сроку. Об этом «Вечерней Москве» сообщила руководитель пресс-службы столичной прокуратуры Людмила Нефедова в среду, 5 апреля.

По ее словам, суд признал 27-летнего Рамира Боброва виновным по статье «Применение насилия в отношении представителей власти». Мужчину приговорили к одному году и шести месяцам лишения свободы условно с испытательным сроком на два года.

Инцидент, о котором идет речь, произошел ночью 22 января у торгового центра на Широкой улице. Злоумышленник дебоширил в здании ТЦ, из-за чего для его задержания вызвали полицию. Когда сотрудники прибыли на место, мужчина набросился на них. Одного правоохранителя он ударил четыре раза, другого — семь раз. Однако мужчине это не помогло, и его все равно задержали.