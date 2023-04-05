«Верни деньги, мошенник»: пользователи Twitter осудили Зеленского за благодарность США

Фото: flickr/european_parliament

Президент Украины Владимир Зеленский опубликовал в Twitter пост, в котором выражает благодарность властям США за новый пакет военной помощи на 2,6 миллиарда долларов. Однако пользователи социальной сети осудили главу государства.

— Верни деньги, мошенник, — заявил один из комментаторов.

— Не должно быть никакой поддержки украинскому правительству. Оно коррумпировано, — отметил второй.

— Ты уже надоел, — написал третий.

— А может, попробовать мирные переговоры? — предложил еще один читатель.

Военно-политическое руководство Соединенных Штатов накануне приняло решение выделить украинской стороне новый пакет военной помощи на сумму 2,6 миллиарда долларов. В него будут включены боеприпасы для зенитно-ракетных комплексов противоракетной обороны Patriot, реактивных систем залпового огня HIMARS, артиллерийские снаряды, а также боеприпасы для комплексов NASAMS.

Журналистка издания Europe Diplomatic Анна ван Денски рассказала, что Владимир Зеленский выступил на саммите ЕС в очень резкой форме, требуя немедленных поставок оружия.