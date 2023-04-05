Раскольники захватили храм во время отпевания военного на западе Украины

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Представители раскольнической структуры «Православная церковь Украины» захватили Михайловский храм канонической Украинской православной церкви в Черновицкой области во время отпевания погибшего военного. Об этом в среду, 5 апреля, сообщили в Украинской православной церкви.

— Пятого апреля состоялся брутальный захват Михайловского храма УПЦ в селе Задубровка Черновицкой области представителями ПЦУ прямо во время отпевания погибшего защитника Украины, — говорится в сообщении.

По информации УПЦ, представители ПЦУ зашли в храм во время богослужения. Они начали бить православных верующих, а полиция не отреагировала на это. Отмечается, что ПЦУ занимается присвоением имущества христиан, передает РИА Новости.

Противоборство православных священнослужителей Украины происходит и в Киеве: 30 марта стало известно, что монахов УПЦ вынуждают покинуть стены Киево-Печерской лавры. Поводом стало объявление дирекции заповедника «Киево-Печерская лавра» о расторжении аренды со Свято-Успенской Киево-Печерской лаврой УПЦ.

1 апреля Киевский суд отправил настоятеля Киево-Печерской лавры митрополита Павла под домашний арест на два месяца. Митрополита Павла обвиняют в «оправдании российской агрессии».