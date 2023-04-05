Главное
Путешествуем ВМесте
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Раскольники захватили храм во время отпевания военного на западе Украины

Никита Худяков
В мире
Раскольники захватили храм во время отпевания военного на западе Украины
Фото: shutterstock

Представители раскольнической структуры «Православная церковь Украины» захватили Михайловский храм канонической Украинской православной церкви в Черновицкой области во время отпевания погибшего военного. Об этом в среду, 5 апреля, сообщили в Украинской православной церкви.

— Пятого апреля состоялся брутальный захват Михайловского храма УПЦ в селе Задубровка Черновицкой области представителями ПЦУ прямо во время отпевания погибшего защитника Украины, — говорится в сообщении.

По информации УПЦ, представители ПЦУ зашли в храм во время богослужения. Они начали бить православных верующих, а полиция не отреагировала на это. Отмечается, что ПЦУ занимается присвоением имущества христиан, передает РИА Новости.

Противоборство православных священнослужителей Украины происходит и в Киеве: 30 марта стало известно, что монахов УПЦ вынуждают покинуть стены Киево-Печерской лавры. Поводом стало объявление дирекции заповедника «Киево-Печерская лавра» о расторжении аренды со Свято-Успенской Киево-Печерской лаврой УПЦ.

1 апреля Киевский суд отправил настоятеля Киево-Печерской лавры митрополита Павла под домашний арест на два месяца. Митрополита Павла обвиняют в «оправдании российской агрессии».

Украина Православие Церковь
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Эксклюзивы
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Алексей Зернаков
Алексей Зернаков

Враг у ворот: многие россияне до сих пор уверены, что боевые действия их никак не коснутся

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Упущенная молодежь становится «пешкой»: какие выводы можно сделать из громкого убийства Татарского

Валерий Фадеев
Валерий Фадеев

Правда будет на нашей стороне: о разоблачении фейков и утечке персональных данных

Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников

Олимпийские игрища: МОК контролируется Белым домом и не будет противоречить политике Вашингтона

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Символ веры: что это?

Андрей Марочкин
Андрей Марочкин

Грязные игры против Трампа: посадят ли бывшего президента США за решетку?

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Осторожно, фрукты: почему врачи постоянно призывают нас отказываться от продуктов

Все мнения
О проекте