Песков заявил, что Кремль пока не видит никаких перспектив для переговоров по Украине

Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Кремль пока не видит никаких перспектив для переговоров по Украине. Об этом в среду, 5 апреля, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

— Мы пока никаких перспектив не видим для этого, поэтому здесь нечего добавить, — цитирует его РИА Новости.

Президент Украины Владимир Зеленский ранее заявлял, что не заинтересован в проведении переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным. По его словам, после начала российской спецоперации президент России стал для него «никем».

В свою очередь бывший командующий сухопутными войсками Польши генерал Вальдемар Скшипчак считает, что Зеленский отправится в Варшаву, чтобы подготовиться к переговорам с Россией. По его словам, украинские власти столкнулись со «стратегическим тупиком», что указывает на приближение мирных переговоров между Киевом и Москвой. О скором урегулировании конфликта также говорит накапливающаяся усталость Запада от кризиса на Украине.

29 марта президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара отела бы организовать мирные переговоры между Москвой и Киевом как можно скорее. По его словам, турецкое государство хотело бы возобновить встречи делегаций в Стамбуле, где ранее прошло несколько раундов переговоров между российской и украинской делегациями.