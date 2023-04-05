Макрон: Китай может сыграть важную роль в украинском конфликте

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Хорошие отношения с Россией позволят Китаю сыграть важную роль в ситуации вокруг украинского конфликта. Такое мнение выразил президент Франции Эммануэль Макрон в среду, 5 апреля, во время выступления перед местным французским сообществом.

— Китай, имеющий сильные связи с Россией, которые в последние дни вновь быть подтверждены, может сыграть важную роль, — цитирует его слова ТАСС.

5 апреля президент Франции Эммануэль Макрон прибыл в Пекин для проведения встречи с председателем КНР Си Цзиньпином.

Официальный представитель Министерства иностранных дел КНР Мао Нин заявила, что Пекин готов к обсуждению урегулирования украинского кризиса с Европейским союзом. По ее словам, Китай не является участником конфликта. При этом Пекин выступает с активной поддержкой мирного урегулирования кризиса.

Раньше Китай старался не привлекать к себе внимания. Сейчас роль Китая на мировой арене сильно поменялась, поэтому страна не может не реагировать на крупные кризисы в разных частях планеты. Такое мнение в беседе с «Вечерней Москвой» высказал руководитель Центра азиатско-тихоокеанских исследований ИМЭМО РАН Александр Ломанов.