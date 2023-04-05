Андрей Бочкарев: Проект станции метро «Южный порт» подготовят в начале следующего года

Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Москва, Южный грузовой порт Карта всех событий

К февралю 2024 года планируется завершить создание проектной документации для строительства станции метро «Южный порт» Люблинско-Дмитровской линии метро. Об этом в среду, 5 апреля, сообщил заместитель мэра Москвы в правительстве столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Уточняется, что будущая станция метро будет необходима для транспортного обслуживания территории, на которой формируется деловой кластер.

— Строителям нужно будет решить непростую технологическую задачу. Станцию фактически необходимо «посадить» на действующий радиус, где наблюдается интенсивный пассажиропоток, — отметил Бочкарев.

Заместитель мэра Москвы выразил уверенность в том, что проект «вполне по силам нашим специалистам».

На территории строящегося в Южном порту жилого комплекса появилось новое дизайн-пространство. Его концептуально объединили с архитектурой будущих корпусов. Общий стилистический код передает энергетику морской гавани, отражает эстетику и дух лучших портовых городов мира.