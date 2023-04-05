Спрос на товары местных производителей вырос в Москве на 71 процент

Фото: Пресс-служба СберМаркета

За последний год среди москвичей наиболее востребованными категориями для заказа местной продукции оказались хлеб и сыр. Об этом в среду, 5 апреля, сообщила пресс-служба «СберМаркета».

Аналитики компании проанализировали данные по количеству заказов столичной продукции с 2021 по 2022 год и сравнили объем продаж в категориях: «Хлеб», «Рыба», «Колбасы, сосиски и деликатесы», «Сладости», «Молочные продукты», «Мясо и птица», «Вода и соки», «Снеки», «Сыры». Уточняется, что спрос на местные продукты за год увеличился на 71 процент.

Хлеб стал наиболее растущей по популярности категорией. За прошедший год спрос на него увеличился на 250 процентов. Также в тройку самых быстрорастущих категорий попали сыр (100 процентов) и сладости (85 процентов).

Руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский рассказал, что в 2022 году московский производитель полезных снеков более чем в два раза увеличил объем выпускаемой продукции и изготовил около 1,5 миллиона упаковок нутовых чипсов.