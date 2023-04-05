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Автомобиль Пола Уокера из «Форсажа-4» продадут на аукционе

Лейла Алиева
Общество
Автомобиль Пола Уокера из «Форсажа-4» продадут на аукционе
Фото: shutterstock

Автомобиль погибшего актера Пола Уокера из фильма «Форсаж-4» презентовали на выставке автомобилей Motorworld в Мюнхене, после этого машину продадут на аукционе.

По мнению руководителя исследований аукционов Bonhams Ричарда Стаффорда, Nissan Skyline можно продать минимум за миллион долларов.

— Что делает этот автомобиль действительно особенным, так это то, что для съемок фильма использовалось около семи автомобилей. Это единственный оригинальный GT-R. Он считался «машиной-героем» на съемках. Этот автомобиль сохранился в первозданном виде, — пояснил специалист.

Кроме того, автомобиль собрали согласно личным предпочтениям звезды «Форсажа», передает ФАН.

Пол Уокер, получивший широкую известность после съемок в фильме «Форсаж», погиб 30 ноября 2013 года. 40-летний артист и его друг Роджер Родас в Валенции (штат Калифорния) ехали на Porsche Carrera GT. Водитель не справился с управлением, и машина врезалась в фонарный столб и стоящее рядом дерево, в результате чего загорелась.

В этом году Пол Уокер будет удостоен звезды на Аллее славы посмертно. На Голливудском бульваре также появится имя мексикано-американской певицы Дженни Ривера, которая разбилась при крушении бизнес-джета в 2012 году.

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