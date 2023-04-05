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Вице-канцлер ФРГ Хабек назвал отправку войск на Украину красной чертой

Араз Салехов

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Ситуация в Донбассе
В мире
Вице-канцлер ФРГ Хабек назвал отправку войск на Украину красной чертой
Фото: Pixabay

Германия не должна становиться стороной конфликта на Украине. Об этом в среду, 5 апреля, заявил вице-канцлер, министр по делам экономики и защиты климата ФРГ Роберт Хабек.

— Мы не должны становиться участниками войны. Важно, чтобы эта граница всегда сохранялась, — сказал он.

Возможное присутствие немецких войск на Украине является красной чертой, которую нельзя переходить, цитирует его ТАСС.

Глава МИД Германии Анналена Бербок в программе RTL Direkt рассказала о причине присоединения Финляндии к НАТО. Финляндия не присоединилась бы к НАТО, если бы «Россия не нарушила все правила международного и европейского порядка». Пользователи Сети не согласились с ее мнением.

В свою очередь Министерство финансов ФРГ собирается согласовать увеличение помощи Украине до 5,4 миллиарда евро. Ведомство намерено согласовать с комиссией увеличение фонда «Укрепление государств — партнеров в сфере безопасности, обороны и стабилизации», в этом году его размер составил 2,2 миллиарда евро потраченных средств.

27 марта Министерство обороны ФРГ подтвердило передачу Украине 18 обещанных танков Leopard 2. Также передачу Киеву танков подтвердил канцлер Германии Олаф Шольц.

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