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Музей Транспорта Москвы впервые представит книги на международной ярмарке non/fictio№

Никита Худяков
Город
Музей Транспорта Москвы впервые представит книги на международной ярмарке non/fictio№
Фото: Telegram / Дептранс Москвы

Музей Транспорта Москвы впервые представит книги своей издательской программы на Международной ярмарке интеллектуальной литературы non/fictio№. Об этом в среду, 5 апреля, сообщили в пресс-службе Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы.

Отмечается, что две книги музея уже попали в специальный раздел «топ-лист». Каталог «Мечта Москвича» посвящен выставке легендарного «Москвича». В нем опубликованы статьи про историю развития отечественного автомобилестроения, а также фото экспонатов музея.

— Экобукварь — специальный проект Музея Транспорта Москвы и современное пособие о гармоничном сосуществовании природы и транспорта. Вы узнаете, как перемещаться по городу экологично и какие виды транспорта ждут нас в будущем. Каждая буква алфавита проиллюстрирована молодыми художниками, — говорится в сообщении Telegram-канала «Дептранс Москвы».

В 2023 году Музей транспорта отметит три года с момента открытия. Учреждение рассказывает историю столицы через призму транспортных объектов. В музее поднимаются вопросы устойчивого развития, экологии, архитектуры, дизайна и городской среды. За это время здесь было отреставрировано шесть уникальных транспортных экспонатов.

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