Мужчина нарочно завязал драку, чтобы ограбить прохожего на западе Москвы

Фото: Пресс-служба ГУ МВД России по Москве

Москва, Истринская улица Карта всех событий

На западе столицы молодой человек поссорился с прохожим, избил его и ограбил. Об этом «Вечерней Москве» сообщила заместитель начальника пресс-службы ГУ МВД России по городу Екатерина Гузь в среду, 5 апреля.

По ее словам, преступление произошло на Истринской улице. Мужчина нарочно поссорился с 19-летним прохожим, после чего несколько раз ударил его по голове и ногам, повалил на землю и отобрал телефон. Потерпевший обратился в полицию.

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По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж». Вскоре сотрудники МВД задержали подозреваемого — 22-летнего гостя столицы. На момент поимки он успел сдать телефон в ломбард, а деньги потратить.

Фигуранта заключили под стражу.

Другое ограбление произошло в центре Москвы. Мужчина пришел в салон сотовой связи под видом покупателя, взял телефоны, чтобы их посмотреть, и сбежал.