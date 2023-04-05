Покупатель квартиры сообщил о минировании дома в Москве, чтобы выгнать из помещения бывших хозяев

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Москва, улица Симоновский Вал Карта всех событий

На юге столицы новые владельцы квартиры сообщили о минировании дома, чтобы выгнать старых жильцов из помещения. Об этом стало известно в среду, 5 апреля.

Как сообщил Telegram-канал «Осторожно, Москва», в квартире жилого дома на Симоновском валу проживает многодетная семья, которая взяла ее в валютную ипотеку. Владелец исправно оплачивал кредит, пока курс валюты не вырос. Ежемесячные платеж вырос с 40 до 150 тысяч рублей. Мужчина попросил свой банк перевести долг в рубли, но организация отказалась. Суды также не встали на сторону должника.

В результате помещение было продано на торгах за долги. Новые владельцы пытаются всячески лишить многодетную семью крова: были и взлом, и угрозы. Уже перекрывали газ и отключали электричество.

По неподтвержденным данным, они же сообщили о минировании дома, чтобы бывшего хозяина с семьей эвакуировали. По данным СМИ, это единственное жилье многодетной семьи.

Другая история с выселением из жилья произошла в подмосковной Балашихе. Махинации застройщиков с квартирами и оплатой услуг привели к тому, что десятки простых жильцов могли лишиться квартир. Подробнее об этом — в материале «Вечерней Москвы».