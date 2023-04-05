Подснежники зацвели на столичных природных территориях

Фото: Анатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва

На столичных природных территориях зацвели подснежники. Об этом в среду, 5 апреля, сообщили в пресс-службе Комплекса городского хозяйства Москвы.

Растения можно увидеть в природно-историческом парке «Измайлово». Помимо этого, прямо сейчас каждый желающий может насладиться цветением чистяка весеннего в парке «Битцевский лес». А яркие цветы мать-и-мачеха сегодня произрастают в Бирюлевском дендропарке.

Обычно подснежники имеют вид очень хрупких и нежных растений. Однако на самом деле эти цветы способны выдержать мороз до минус десяти градусов. Силу подснежник черпает в питательных веществах, содержащихся в луковице.

При низкой температуре цветок леденеет, но не погибает, а после прихода тепла растение оттаивает и продолжает радовать своей красотой. В свою очередь ГПБУ «Мосприрода» призвала москвичей не собирать дикие растения, а просто их фотографировать на память, передает Telegram-канал Городское хозяйства «Москвы».

Также специалисты «Мосприроды» спрогнозировали время цветения некоторых растений. По словам экспертов, в марте начали цвести подснежник, орешник, мать-и-мачеха, ольха и ива. В апреле распустятся пролеска сибирская, волчье лыко обыкновенное.